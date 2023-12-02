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Esenyurt'ta yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenyurt'ta yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulundu!

 İSTANBUL Esenyurt'ta yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kucağında çocuk olan bir kadının yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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