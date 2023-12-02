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İzmir’de kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İzmir’de kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan aranan 1 firari hükümlü yakalandı.

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Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kasten adam öldürme suçundan aranan bir şahsın Kemalpaşa'daki ikametine geleceği bilgisine ulaştı. Sarılar Mahallesi'nde takip çalışmasına başlayan ekipler, K.Ç. (39) isimli firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı. Şahsın, kasten adam öldürme suçundan hakkında verilmiş 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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