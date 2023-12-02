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Yıkımı yapılan bina yola doğru çöktü

Yıkımı yapılan bina yola doğru çöktü

Levent’te 11 katlı binanın yıkımı esnasında bir kısmı yola doğru çöktü. Çöken binadan seken taş parçasının aracın camından girmesiyle bir kadın yolcu yaralanırken, 3 araç ise maddi hasar aldı.

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Olay, 11.30 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı verilen 11 katlı bir binanın yıkım çalışması için iş makineleri sabah saatlerinde çalışmaya başladı.
Çalışmalar sırasında iş makinelerinin darbelerine dayanamayan binanın bir kısmı kaldırım ve yola doğru çöktü. O esnada seyir halinde ilerleyen 3 araca çöken binanın molozları düştü. Seken taş parçalarından birisi seyir halindeki bir aracın camından içeri girdi. Aracın içindeki kadın yolcu, taş parçasının koluna gelmesiyle yaralandı. Caddede Sarıyer istikametine doğru uzun süre yoğun trafik meydana gelirken, olay yerine gelen ekipleri trafiği kontrol altına aldı.

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