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CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Özel "Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim." dedi.

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CHP lideri Özel, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önemli bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Partilerini eninde sonunda iktidar yapmayı başaracaklarını vurgulayan Özel, yerel seçimlere giderken CHP'nin karşısında çok önemli engeller, bir o kadar da fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

Belediye başkan adayları için derinlemesine anketler, çalışmalar yaptıklarına değinen Özel, "Çok sayıda turizm emekçisi için yazın iş, kışın işsizlik demek. Bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütçe görüşmelerinde bunu tartışacağız." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yapılan ziyaret

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifak ne olacak' diye soruyorlar. Biz İYİ Parti'ye heyetimizle birlikte Sayın Akşener'e ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde kendilerinin Genel İdari Kurulu kararlarından haberdar olduğumuzu ancak birbirimize kaybettirme niyetinde olmanın seçmenin beklentisiyle örtüşmediğini aksine birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini, geleceğe yönelik olarak beklentileri karşılayacağını söyleyip mümkünse bu kararın yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini sorduk. Onlar da pazartesi günü Genel İdare Kurulunu işaret ettiler. Bir kez daha söylüyoruz, partilerin seçilmiş yetkili organlarının alacakları kararlar kendileriyle ilgilidir. O kararlara son derece saygılıyız. Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim. Aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılayacağımızı ifade etmek isterim."

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