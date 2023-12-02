BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SPOR

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas idmanı yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye ordusu İdlib'de bir okula saldırı düzenledi
Suriye ordusu İdlib'de bir okula saldırı düzenledi
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
İsrail'den bir katliam daha! Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı: En az 100 ölü!
İsrail'den bir katliam daha! Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı: En az 100 ölü!
14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı
14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa Mudanya'nın sayfiye mahallelerini su bastı
Bursa Mudanya'nın sayfiye mahallelerini su bastı
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı, 1 kişi yaralandı
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı, 1 kişi yaralandı
Kastamonu’da sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu
Kastamonu’da sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu
Arama kurtarma ekipleri Dicle Nehrinde kaybolan kızı aramaya devam ediyor
Arama kurtarma ekipleri Dicle Nehrinde kaybolan kızı aramaya devam ediyor
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya 'kara para' soruşturması!
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya 'kara para' soruşturması!