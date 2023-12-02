BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  DÜNYA

Suriye ordusu İdlib'de bir okula saldırı düzenledi

Suriye ordusu İdlib'de bir okula saldırı düzenledi

Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilinin Afes köyündeki bir okula düzenlediği saldırıda 1 öğretmen ve 2'i öğrenci yaralandı.

Abone ol

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Afes köyünde bir ilkokula karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda biri öğretmen ile iki öğrenci olmak üzere 3 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağnen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
İsrail'den bir katliam daha! Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı: En az 100 ölü!
İsrail'den bir katliam daha! Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı: En az 100 ölü!
14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı
14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa Mudanya'nın sayfiye mahallelerini su bastı
Bursa Mudanya'nın sayfiye mahallelerini su bastı
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı, 1 kişi yaralandı
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı, 1 kişi yaralandı
Kastamonu’da sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu
Kastamonu’da sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu
Arama kurtarma ekipleri Dicle Nehrinde kaybolan kızı aramaya devam ediyor
Arama kurtarma ekipleri Dicle Nehrinde kaybolan kızı aramaya devam ediyor
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya 'kara para' soruşturması!
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya 'kara para' soruşturması!
ABD, İsrail'e büyük sığınak delici bombalar gönderdi
ABD, İsrail'e büyük sığınak delici bombalar gönderdi