14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin birlik ve beraberlik ruhu ile yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunları'nın 14'üncüsü başladı.

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Üsküdar Belediyesi Çamlıca Spor Okulu Tesisleri'nde düzenlenen açılış programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Doç. Dr. Safa Koçoğlu ve Dr. Enes Eminoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Milli Eğitim İstanbul İl Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, sporcular ve aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrenciler tarafından tekvando gösterileri ve şampiyon sporcuların katıldığı maçlar yapıldı. Gençler tarafından yapılan ilk gösteride öğrenciler Filistin ve Türk bayrakları açarak Filistin'e destek verdi.

Oyunların ilk gününde tekvando müsabakaları yapıldı. 10 branşta gerçekleştirilecek karşılaşmalara İstanbul'dan 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katılacak. Oyunlar, 2 Mayıs 2024'teki ayak tenisi maçlarıyla sona erecek.

Mayıs ayı sonunda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenecek ödül töreni ile sporculara madalya ve kupaları takdim edilecek. Başarılı olan yarışmacılara 500 bin lira değerinde hediye çeki dağıtılacak.