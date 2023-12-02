Eski milletvekilinin acı günü! Ağabeyi vefat etti

26. ve 27. dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk’un abisi Kamil Soluk vefat etti.

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Almanya’da ölen Soluk’un cenazesi memleketi Sivas’ın Zara ilçesine getirildi. Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan namazın ardından Soluk’un cenazesi Zara Merkez Kabristanında toprağa verildi.

Soluk’un cenazesine; Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Ahmet Özyürek, Erzincan Milletvekili Süleyman Karahan, Milli Savunma Bakanlığı Danışmanı Salih Ayhan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il ve ilçe protokolü, sivil ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.