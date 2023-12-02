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Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi!

Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

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Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bayern Münih'in Union Berlin'e karşı bugün TSİ 17.30'da Allianz Arena'da oynanması planlanan Bundesliga maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi." denildi.

Açıklamada, "Bayern, Alman Futbol Ligi (DFL) ile yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldığı anda maçın yeniden planlanması hakkında bilgi verecek. Biletler, yeniden planlanan maç için geçerli kalacaktır." bilgisi verildi.

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