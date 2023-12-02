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Wall Street Journal yazdı Mossad iddiası listede Türkiye de var

Wall Street Journal yazdı Mossad iddiası listede Türkiye de var

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, dünyanın dört bir yanına dağılmış Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını iddia edildi.

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Gazze'deki savaş bütün şiddetiyle devam ederken ABD basınından çarpıcı bir Mossad iddiası geldi. 

The Wall Street Journal'da yayınlanan bir analizde Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastle etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Mossad daha önce Beyrut, Dubai ve Şam gibi Arap kentlerinde düzenlediği operasyonların yanı sıra 2020'de İran'ın başkenti Tahran'da, nükleer programın başlatılmasında kilit rol oynayan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'yi, evinin yakınlarında düzenlediği suikastle öldürmüştü.

Netenyahu duyurdu

WSJ'ye göre, "Yeni planlar, Hamas lideri Halid Meşal'i Ürdün'de zehirlemek için 1997'de başarısız bir girişimde bulunan Netanyahu için ikinci bir şans anlamına geliyor. İyi belgelenmiş olan bu girişim, Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin'in serbest bırakılmasına yol açmıştı."

Netanyahu 22 Kasım'da yaptığı ulusa seslenişte, İsrail dış istihbarat servisini kastederek; "Mossad'a, nerede olurlarsa olsunlar, Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdim" demişti.

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