BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SPOR

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır!

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır!

Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, saat 15.00’de özel uçak ile Trabzon’a gidecek.

Geride kalan 13 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 23 puan topladı. Yarın Trabzon'da oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kayserispor’da bu zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski milletvekilinin acı günü! Ağabeyi vefat etti
Eski milletvekilinin acı günü! Ağabeyi vefat etti
Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi!
Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi!
Opel, hafif ticari aracı Vivaro'yu yeniledi
Opel, hafif ticari aracı Vivaro'yu yeniledi
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Suriye ordusu İdlib'de bir okula saldırı düzenledi
Suriye ordusu İdlib'de bir okula saldırı düzenledi
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
İsrail'den bir katliam daha! Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı: En az 100 ölü!
İsrail'den bir katliam daha! Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı: En az 100 ölü!
14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı
14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa Mudanya'nın sayfiye mahallelerini su bastı
Bursa Mudanya'nın sayfiye mahallelerini su bastı