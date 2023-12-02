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Süper Lig'de Alanyaspor Konyaspor'u ağırladı

Süper Lig'de Alanyaspor Konyaspor'u ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Novais'in ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

28. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Lima'nın kafayla indirdiği topu Cordova, filelerle buluşturdu: 1-0

32. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme'in ortasında kaleci Yusuf Karagöz'ün sektirdiği topu önünde bulan Cicaldau meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bernardoni güçlükle kornere çeldi.

39. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içerisinde Cordova'nın Oğulcan Ülgün tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Novais gole çevirdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin çektiği şutta savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Muriç, topu filelerle buluşturdu: 2-2

62. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sisto'nun şutu, direğin yanından az farkla auta çıktı.

79. dakikada Konyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta N'Zonzi'nin ceza sahası yayından vurduğu şutu, kaleci Yusuf Özdemir güçlükle kontrol etti.

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Sisto, Cordova (Dk. 58 Eduardo)

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N'Zonzi), Muriç (Dk. 65 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muriç (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+2 Novais, Dk. 66 Richard (Corendon Alanyaspor)

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