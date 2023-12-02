THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Serge Ibaka

Almanya temsilcisi Bayern Münih'in formasını giyen Serge Ibaka, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 34 verimlilik puanına ulaşan Kongo kökenli İspanyol basketbolcu, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

34 yaşındaki oyuncu, takımının konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 90-76 mağlup ettiği maçta 24 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.