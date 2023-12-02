PKK'nın 34 yıl önce öldürdüğü 28 kişi için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

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İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Hakkari ve ilçelerinden vatandaşların katıldığı programda, mevlit okundu, dualar edildi.

Programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hiçbir suçu olmayan, sadece topraklarında yaşamını idame ettirmeye çalışan insanların PKK'lı teröristlerce katledildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşları andıklarını dile getiren Çelik, zulmün hiçbir zaman bitmediğini, bunun örneğinin Filistin'de yaşandığını ifade etti.



İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı herkesi şehit ettiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennettir onların. Çünkü 14'ü günahları olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Diğerleri de hayatları için çalışırken katledildiler, şehit edildiler. Onlar gibi bu toprakları, bu milleti, bu inancı, bu dini seven insanların, hiç tereddüt etmeyip canlarını bayrakları için feda edenlerin yüzü suyu hürmetine biz de burada özgürce, yan yana saf tutarak ibadetlerimizi yapıyor, hayatımıza bu bayrak altında, bu devletin ve milletin gölgesi altında yaşayarak devam ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabb'im birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bizleri, birbirini seven insanlardan eylesin."

Programa, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.