Bursa’da etkili rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını verdiği rüzgar kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yansıdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bursa’da rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına kent merkezini olumsuz etkiledi. Çatıların uçmasına, elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden olan rüzgar an itibari ile etkisini devam ettiriyor. Vatandaşların yürümekte güçlük çektiği anlar kameraya yansırken, uzmanlar vatandaşlara dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Yarın da Bursa'da havanın lodoslu olması beklenirken, Pazartesi günü yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek.