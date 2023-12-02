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İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası İran'dan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası İran'dan açıklama

İran, İsrail'in Suriye'ye saldırısında 2 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasında, Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden iki Devrim Muhafızları Ordusu askerinin "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin sabaha karşı başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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