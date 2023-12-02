BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  POLİTİKA

Tanju Özcan 'hiç hayatımda kıvırmadım' diyerek açıklamıştı! Sözünü tutacak mı?

Tanju Özcan 'hiç hayatımda kıvırmadım' diyerek açıklamıştı! Sözünü tutacak mı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, söylediği "Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım." sözler yeniden gündem oldu. Yazar Mahmut Övür sordu: Tanju Özcan o sözünü unuttu mu?

Abone ol

CHP Parti Meclisi, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geri dönmesine karar verdi. 

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye dönüşünü şehirde otobüsle tur atarak kutlayan Özcan, "Yerel seçimlerde Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız” dedi.

Önceki genel başkan Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirileriyle öne çıkan, seçim yenilgisi sonrası protesto için Ankara'ya yürüyen Özcan, bir kez daha gündemde.

"Adaylığımı koymayacağım"

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Özcan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamayı köşesine taşıdı:

"Bakın Kılıçdaroğlu'na karşı yollara düşen, değişim diye meydan okuyan Bolu beyi Tanju Özcan, nasıl söz vermiş:
"Bakın şunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse 2023'te... Hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum, seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım." Bakalım "delikanlı siyasetçi" Özcan sözünde duracak mı?"

ÖNCEKİ HABERLER
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilim Fuarı açıldı
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilim Fuarı açıldı
Çavdarhisar’da 401çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çavdarhisar’da 401çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası İran'dan açıklama
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası İran'dan açıklama
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Serge Ibaka
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Serge Ibaka
Başkan Hasan Tahsin Usta'dan vatandaşa balık ikramı
Başkan Hasan Tahsin Usta'dan vatandaşa balık ikramı
Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı
Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı
PKK'nın 34 yıl önce öldürdüğü 28 kişi için mevlit okutuldu
PKK'nın 34 yıl önce öldürdüğü 28 kişi için mevlit okutuldu
Bursa’da etkili rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa’da etkili rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kadıköy’de markalar çadırı açılışında 'indirim' izdihamı
Kadıköy’de markalar çadırı açılışında 'indirim' izdihamı
PAÜ Spor Salonu, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
PAÜ Spor Salonu, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
7. Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı
7. Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı