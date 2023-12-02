Tanju Özcan 'hiç hayatımda kıvırmadım' diyerek açıklamıştı! Sözünü tutacak mı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, söylediği "Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım." sözler yeniden gündem oldu. Yazar Mahmut Övür sordu: Tanju Özcan o sözünü unuttu mu?

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CHP Parti Meclisi, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geri dönmesine karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye dönüşünü şehirde otobüsle tur atarak kutlayan Özcan, "Yerel seçimlerde Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız” dedi.

Önceki genel başkan Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirileriyle öne çıkan, seçim yenilgisi sonrası protesto için Ankara'ya yürüyen Özcan, bir kez daha gündemde.

"Adaylığımı koymayacağım"

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Özcan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamayı köşesine taşıdı:

"Bakın Kılıçdaroğlu'na karşı yollara düşen, değişim diye meydan okuyan Bolu beyi Tanju Özcan, nasıl söz vermiş:

"Bakın şunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse 2023'te... Hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum, seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım." Bakalım "delikanlı siyasetçi" Özcan sözünde duracak mı?"