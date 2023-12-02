Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Rams Başakşehir'le karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı. Mücadelede Rizespor'un galibiyet gollerini; 12 ve 90+2. dakikalarda Olawoyin, 17. dakikada Verasanovic attı. Başakşehir'in sayılarını; 6. dakikada Piatek, 45+2'de Opoku kaydetti.
Geçen hafta Antalyaspor'la berabere kalan Rizespor, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Lig'de 8. yenilgisini alan Başakşehir 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Hatayspor'u misafir edecek.