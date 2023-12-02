Galatasaray deplasmanda Pendikspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'n 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor'la deplasmanda karşılaştı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golleri; 69'da Bakambu ve 82'de Hakim Ziyech'den geldi. Karşılaşmada Pendikspor'un Erencan Yardımcı ile 54. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 37'ye çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor, 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Pendikspor ise deplasmanda Kayserispor karşısında puan arayacak.