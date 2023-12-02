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Karartıyı yabani hayvan zannetti ateş etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karartıyı yabani hayvan zannetti ateş etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Eskişehir’de evinin önündeki karartıyı yabani hayvan zannederek tüfekle ateş ettiğini belirten 43 yaşındaki Esma S., kız kardeşinin eski eşi Aydın Ercan’ı öldürdü.

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Olay, dün gece 02.24'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçe kapısı etrafından karartı gören Esma S. (43), yabani hayvan olduğunu düşünerek av tüfeği ile ateş etti. Bahçenin önünde bulunan 43 yaşındaki Aydın Ercan, tüfekten çıkan saçma mermileriyle vücudunun çeşitlik yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın Ercan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayet zanlısı Esma S.’nin, maktul Aydın Ercan’ın eski eşinin kız kardeşi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmaları esnasında ise hayatını kaybeden Aydın Ercan’ın yanında bir adet av tüfeği tespit edildi.

Olayın şüphelisi Esma S., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında ‘Kasten Öldürme’ suçundan işlem başlatıldı.

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