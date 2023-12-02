Bakan Uraloğlu Hatay Havalimanı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki çalışmaların iş programına göre 2026'da tamamlanacağını ancak hedeflerinin bu tarihi 2025'e çekmek olduğunu söyledi.

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Bakan Uraloğlu, Hatay Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Masatlı ile basına kapalı görüştü. Daha sonra 6 Şubat depremlerinden etkilenen merkez Antakya ilçesinde şehir turu yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından İskenderun ilçesi sahilindeki tahkimat çalışmasını yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Hatay programı hakkında bilgi verdi.

Hatay Havalimanı'nda çalışmaları hızlıca bitirip burayı Hataylıların hizmetine sunacaklarını belirten Uraloğlu, "Oradaki çalışmalar devam ederken de mevcut, halihazırda boş gelip dolu giden uçakların seferleri devam edecek. Aynı şekilde insani yardım ve malzemelerin gelmesi noktasında yine havaalanımız kullanılmaya devam edecek. Yeni pist bitinceye kadar bu durum devam etmiş olacak." diye konuştu.

Ziyaretleri kapsamında depremden etkilenen kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını ifade eden Uraloğlu, insani ihtiyaçlar noktasında bir sıkıntının kalmadığını, ancak kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"1550 metrelik bir sahil bandında çalışmaları başlattık"

Depremden sonra İskenderun'da sahil bandındaki durumla ilgili de çalışmalara başladıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Halihazırda beraber bulunduğumuz alan yapay dolgu. Burası 40-50 santimetre komple depremden sonra oturdu ve bunun risk teşkil ettiğini, suların içeriye bastığını biz görmüştük. Burada 'sorumluluk kimindir?' yaklaşımıyla değil, 'Vaziyet edilmesi gerekir, bu sorumluluğu biz alalım' düşüncesiyle Bakanlığımızdan arkadaşlarımızı gönderdik. Yaklaşık 1550 metrelik bir sahil bandında çalışmaları başlattık. Yaklaşık 45 metre denizin içerisinde de görünmeyen 30-35 metrelik bir bölüm var, enerjiyi açıkta kırıp sahile etkisini ortadan kaldırmayla ilgili bir çalışma."

Uraloğlu, balıkçı barınağıyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İskenderun'u çepeçevre 3 kilometrelik yaklaşık bir hatta tahkimatla emniyet altına almış olacaklarının altını çizen Uraloğlu, "Bundan sonra olası bir ani yağışlarda ve özellikle dalga hareketlerinde bunun önüne geçmeye çalışmış olacağız. Zaten yaptığımız proje bu dalga hareketlerinde, bitmemiş olsa dahi ne kadar işe yaradığını beraberce görmüş olduk." diye konuştu.

Bir gazetecinin Hatay Havalimanı'ndaki çalışmaların ne zaman biteceği yönündeki sorusu üzerine Bakan Uraloğlu, "Biz Türk milleti olarak sonuç odaklıyız. Ne zaman başladığımız kıymetli olmakla beraber ne zaman bitireceğimiz de kıymetli. İş programına göre 2026 ama hedefimiz onu 2025'e çekmek." yanıtını verdi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra İskenderun'da denizin taşması sonucu iş yeri su basan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.