Fenerbahçe'den Ozan Zeybek için sert açıklama!

Trendyol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, A Spor yorumcusu Ozan Zeybek ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden sert bir açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, A Spor yorumcusu Ozan Zeybek ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

"Özür dilenmezse tesislerimize almayacağız"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.

Özür açıklaması yapılmazsa kurumun görevlileri tesise kabul edilmeyecek

Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz"

(Görüntü A Spor'dan alındı)

Ozan Zeybek ne demişti?

Bugün, A Spor ekranlarında yayınlanan bir programda Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yorumcu Ozan Zeybek, beklenmedik şekilde eline bir balon alıp şişirerek "Fenerbahçe iyi oynuyordu, iyi teknik adam var diye bir tane algı oluşturuldu. Böyle bir balon gibi şişirildi" ifadelerini kullanarak elindeki balonu patlatmıştı.

Bu görüntülere sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.