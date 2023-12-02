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Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oluyor

Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oluyor

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakipleri belli oluyor.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yapılıyor. Tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak çıkan A Milli Takımımızın da rakipleri belli oluyor.

Kura çekimi ev sahibi Almanya'nın Hamburg kentinde yapılıyor.

Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı kura çekimindeki 24 ekibin 21'i belli olurken 4'üncü torbadaki 3 ekip play-off turundan gelecek.

Değişen sistem sonucu her torbada güçlü ekiplerin bulunması, kura çekiminin heyecanını daha da arttıracak.

A Milli takım, aynı torbada bulunduğu Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya'yla grup aşamasında eşleşmeyecek.

Torbalar şöyle:

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

Milli takım heyetinin de katılacağı kura çekiminde 24 takımın mücadele edeceği 6 grup belli olacak.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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