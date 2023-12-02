Hamas rehine takasının devam etmesi için İsrail'e tam ateşkes şartı koştu

Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesinden İsrail'i sorumlu tutan Hamas, rehine takasının yeniden başlaması için Gazze'de tam ateşkes şartı koştu.

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Ateşkesin uzamaması konusunda İsrail'i sorumlu tutan Hamas, rehine takasının yeniden başlaması için Gazze'de tam ateşkes sağlanması şartını koştu. Hamas'la 7 günlük ateşkesin bitmesinin ardından İsrail, Gazze'ye insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Ateşkesin sona ermesinin ardından yapılan saldırılarda 193 kişi hayatını kaybetti.

Hamas, ateşkesin bitmesinden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın uzatılamamasının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani ara"nın sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın, geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelere olumlu yanıt verdiği" belirtildi. İsrail'in saldırılarını aklamak için "asılsız iddialar ve gerekçeler" ortaya koyduğunu anlatan Rişk, " İsrail'in arabulucuların tekliflerini reddettiğini ve ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu" vurguladı. Rişk, " İsrail'in, savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalıştığını" ifade etti.

Rehine takasının devamı için tam ateşkes şartı

Öte yandan El Cezire televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Gazze'de tam ateşkes olana kadar ve İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklular salıverilene kadar başka rehine takası olmayacağını söyledi.

"Elimizde sadece askerler ve erkekler kaldı"

Ellerinde sadece erkek rehinelerin ve askerler kaldığını ifade eden Aruri, "İsrail, onlara elimizdeki tüm kadın ve çocukları teslim ettiğimizi ifade etsek de elimizde hâlâ kadın ve çocuklar olduğunda ısrar ediyor" diyerek ellerinde sadece rehin erkek ve askerler kaldığını savundu.