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İsrail geçici ateşkesin ardından Gazze'de 193 kişiyi öldürdü

İsrail geçici ateşkesin ardından Gazze'de 193 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, geçici ateşkesin sona erdiği dün sabahtan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 193 kişinin öldürüldüğünü, 652 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Gazze'deki Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail savaş uçaklarının geçici ateşkesin bitiminin hemen ardından başladığı saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin hedef alındığını aktaran Kudra, saldırılarda 193 kişinin hayatını kaybettiğini, 652 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusu, 7 gün süren geçici ateşkesin 1 Aralık'ta bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

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