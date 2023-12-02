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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kabul edilemez!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kabul edilemez!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." dedi. Cohen, İsrail saldırılarını savunma hakkı olarak nitelendirmişti.

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İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'e başlattığı katliam saldırıları sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki katliama yönelik yeni bir açıklama yapıldı.

Keçeli, Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

'İsrail'in saldırıları meşru müdafaa olarak kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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