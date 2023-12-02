Okan Buruk üç oyuncusu için tarih verdi!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Pendikspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Buruk; sakat olan Davinson, Abdülkerim ve Zaha'nın takıma dönüş tarihi ile ilgili de bilgi verdi.

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Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanırken goller 69'da Bakambu ve 83'te Hakim Ziyech'ten geldi. Galatasaray puanını 37 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rakibimizin böyle kapanacağını bekliyorduk. Maç öncesi acele etmememiz gerektiğini söyledik ama bunların hiçbirini yapamadık. Çok kötü tercihler yaptık. Sol taraftan işleyemedik bir türlü. Oyunu çok yavaş oynadık. Gol bulacağımız kesindi zaten.

Stoper bölgesinde kısıtlıydık. Kerem de iyi performans verdi. Victor da maçın genelinde iyi olan oyunculardan biriydi. Barış orada (sol bek) hiç oynamadı ama devre arasında ona anlattım. Çok istekli geri dönüş verdi. Daha önce sağ bek olarak oynatmıştık. Değişik mevkiler ama o mevkinin gereğini özellikleriniz birleştirince yapabiliyorsunuz.

Davinson için hedefimiz Kopenhag maçında oynatmak. Bir sonraki maç Adana Demirspor maçı olabilir. Zaha ve Abdülkerim'in Adana Demirspor maçında sahada olmasını bekliyoruz."