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Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki gösterdi! İBB'nin borcunu açıkladı!

Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki gösterdi! İBB'nin borcunu açıkladı!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borç batağına düştüğünü belirterek, "Borç 1 milyar Euro artarken, ayrıca TL bazındaki borcu ise 99 milyar TL arttı." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk'te canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un borç sayısını açıklayan Göksu, İBB'nin borç batağında olduğunu kaydetti.

'İBB'nin borcu 1 milyar euro'

Göksu, "İBB’nin döviz bazındaki borcu 1 milyar Euro artarken, ayrıca TL bazındaki borcu ise 99 milyar TL arttı. Ekrem İmamoğlu göreve gelirken tasarruf yapacağız demişti. 100 yılda yapılmayan borcu 5 yılda yaptı." dedi.

'1258 aracın kaydı bulunamadı'

İmamoğlu'nun "Projesi Ulaştırma bakanlığında bekliyor" denilen İstanbul Hızray projesi için de konuşan Göksu, Sayıştay raporuna göre İBB’ye ait 1258 aracın kaydı bulunamadı. Araçların kimlere tahsis edildiği bilinemiyor. Hızray projesi için bakanlıktan aldığım bilgi proje için bakanlığa sadece sunum yapıldığı. Cumhuriyet Halk partisini dizayn eden Ekrem İmamoğlu Cumhuriyetin 100.yılı için İstanbul'a bir eser de mi yapamazdı?

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