Vincenzo Montella'dan Portekiz sorusuna cevap: İnşallah

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 grup kura çekimi sonuçlarını değerlendirdi. Teknik adam "Portekiz'i yenebilirmiyiz?" sorusuna ise, "İnşallah" cevabını verdi.

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Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda, EURO 2024 grup kura çekimi gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın yanı sıra C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

Kura çekimi sonrası, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu kura EURO 2008'i hatırlattı"

Montella'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak. Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük."

"Her maç zordur"

"Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Benim futbol kariyerim 30 yılın üzerinde. Her maç zordur. Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır. 'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde."

Portekiz sorusuna "İnşallah" dedi

"Portekiz'i daha önce hiç yenemedik. Şimdi yener miyiz?" sorusuna ise Montella, "İnşallah" cevabını verdi.

Son olarak Montella, "EURO 2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım. Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odağımız bu olacak. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.