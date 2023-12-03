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İstanbul'da dürümcü dükkanı alev alev yandı!

İstanbul'da dürümcü dükkanı alev alev yandı!

İstanbul Sancaktepe'de bir dürümcü dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yanan dükkan kullanılamaz hale geldi.

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Olay saat 05.00 sularında Safa Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir dürümcü dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı ve Yaralı olmazken dükkanda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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