BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Muğla’da uçuruma düşen genç sağ olarak kurtarıldı

Muğla’da uçuruma düşen genç sağ olarak kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde uçurumdan aşağıya düşen 33 yaşındaki B.T. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sağ olarak kurtarıldı.

Abone ol

Olay Muğla’nın Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre manzara izleyip alkol alan B.T. isimli şahsın ayağı kayması sonucunda uçurumdan aşağıya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler B.T ‘nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Düştüğü bölgeden ekiplerin yardımı ile çıkan B.T. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da şiddetli lodos 200 yıllık tarihi 2 çınarı yıktı
Bursa'da şiddetli lodos 200 yıllık tarihi 2 çınarı yıktı
Zonguldak’ta gürültü tartışması büyük kavgaya dönüştü
Zonguldak’ta gürültü tartışması büyük kavgaya dönüştü
'Lazı Kızı' başını yaktı! TikTok Türkiye'de kapatılıyor mu? Müstehcen yayınlara para yağıyor
'Lazı Kızı' başını yaktı! TikTok Türkiye'de kapatılıyor mu? Müstehcen yayınlara para yağıyor
İsrail kendi kendini bombaladı! Demir Kubbe füzesi yanlış yere düştü! Büyük panik kamerada
İsrail kendi kendini bombaladı! Demir Kubbe füzesi yanlış yere düştü! Büyük panik kamerada
İzmir'de 'hayalet nişancı' paniği! 5 kişiyi ve 1 köpeği pompalı tüfekle vurdu!!
İzmir'de 'hayalet nişancı' paniği! 5 kişiyi ve 1 köpeği pompalı tüfekle vurdu!!
Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki gösterdi! İBB'nin borcunu açıkladı!
Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki gösterdi! İBB'nin borcunu açıkladı!
Vincenzo Montella'dan Portekiz sorusuna cevap: İnşallah
Vincenzo Montella'dan Portekiz sorusuna cevap: İnşallah
Hamas rehine takasının devam etmesi için İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
Hamas rehine takasının devam etmesi için İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
Hamit Altıntop: Türklerle bir arada olmak büyük avantaj
Hamit Altıntop: Türklerle bir arada olmak büyük avantaj
İsrail geçici ateşkesin ardından Gazze'de 193 kişiyi öldürdü
İsrail geçici ateşkesin ardından Gazze'de 193 kişiyi öldürdü
Macron'dan İsrail'e: Bunun mümkün olduğuna inanan var mı?
Macron'dan İsrail'e: Bunun mümkün olduğuna inanan var mı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kabul edilemez!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kabul edilemez!