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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fred, Djiku ve Ferdi dönüyor

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.

EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.

Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

Zajc belirsiz

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.

Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.

Serdar ve Mert Hakan hazır değil

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor.

Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Crespo sınırda

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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