Asgari ücret için şok tahmin! 2024 için 'Tek zam olacak' diyen Erdoğan, 'şok bir hamle' ile...
Ocak 2024'te asgari ücret kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dubai dönüşü yaptığı asgari ücret zammı açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Asgari ücret için 4 farklı senaryo konuşulurken, Mart ayında yapılacak yerel seçimleri göz önüne alacak olan Erdoğan'ın ok hamle ile asgari ücreti o rakama çekebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücrete tek zam yapılacak bu iş bitecek" çıkışından sonra kulisler hareketlendi. Erdoğan'ın tek zam çıkışı ve hemen arkasından yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle asgari ücret tahminleri yükseldi. En düşük asgari ücret tahmini 15 bin 500 lira olurken, asgari ücretin 20 bin lirayı bulacağını dillendirenlerin sayısı da artmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai dönüşü uçakta, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. " dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadının 4 toplantıda 2024 yılı için asgari ücreti belirlemesi ve en geç 31 Aralık'ta açıklaması gerekiyor.
Tek zam yapılacak olması ve 31 Mart 2024 günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri nedeniyle asgari ücrete yüksek oranda zam yapılacağı beklentisi arttı. Kulislerde en düşük tahmin 15 bin 500 lira olarak dillendirilirken, zamlı asgari ücret tahminini 20 bin liraya yükseltenlerin sayısı da artmaya başladı.