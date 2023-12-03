Asgari ücret için şok tahmin! 2024 için 'Tek zam olacak' diyen Erdoğan, 'şok bir hamle' ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai dönüşü uçakta, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. " dedi.