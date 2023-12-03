Bakan Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Hukuki incelemeler yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da bir sahnede, infaz koruma memuru tiplemesine tepki gösterdi. Tunç, ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahnelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki infaz memuru tiplemesine sosyal medya hesabından tepki göstererek, gerekli incelemelerin yapılacağını belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.

Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Ceza v tevkifevleri'nden açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."