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Kayserispor, Trabzonspor karşısına 3 eksik ile çıkacak

Kayserispor, Trabzonspor karşısına 3 eksik ile çıkacak

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

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Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde çalışan ve uçakla Trabzon'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda 3 eksik var.

Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz; maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Julian Jeanvier, Trabzonspor kafilesine dahil edilmedi. Son haftalarda sürekli ilk on birde yer alan Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Arif Kocaman'ın forma giymesi bekleniyor.

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