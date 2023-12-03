BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Debi düşünce balıkçılar soluğu Kızılırmak’ta aldı

Debi düşünce balıkçılar soluğu Kızılırmak’ta aldı

Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ta su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşüşünü fırsat bilen balıkçılar, soluğu ırmak kenarında aldı.

Abone ol

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ’dan doğan ve Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ta su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Bin 355 kilometre mesafe kat eden ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son günlerde olta balıkçılarının gözde mekânı oldu. Su seviyesinin düşüşünü fırsat bilerek Kızılırmak’a akın eden balıkçılar oltalarıyla balık tutmaya çalıştı.
Sivas’a misafir olarak geldiğini ifade eden Mustafa Yıldız, “Türkiye’nin en uzun nehrine geldim, Kızılırmak’a. Buradan doğuyor, bir ucu da Samsun’da. Kızılırmak’ta su seviyesi düştü şuanda. Balık yok şu anda. Bizde vakit geçiriyoruz böyle” dedi.

10 gün öncesine kadar balığın bol olduğunu ifade eden Ahmet Arslan, “Yağmurdan sonra su biraz yükseldi. Daha sonra debi düştü. Yağmur yağmadan önce balık tutuşu iyi oluyordu. Şuanda balık yok, gelip gidiyoruz. Geleli yaklaşık 2 saat oldu, oltalarda hiç ses soluk yok. 3 tane olta attım. Hiçbir tane balık alamadım” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın ayvası Kahramanmaraş'tan gidiyor
Rusya'nın ayvası Kahramanmaraş'tan gidiyor
Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü
Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü
Bu yıl İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 21 arttı!
Bu yıl İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 21 arttı!
Fatih Portakal kulağıma geldi dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı
Fatih Portakal kulağıma geldi dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı
Kantaron bitkisi binbir derde deva oluyor
Kantaron bitkisi binbir derde deva oluyor
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 15 kişi gözaltında!
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 15 kişi gözaltında!
Bakan Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Hukuki incelemeler yapılacak
Bakan Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Hukuki incelemeler yapılacak
Yılbaşında vatandaşa içireceklerdi! 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi
Yılbaşında vatandaşa içireceklerdi! 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi
İstanbul'da taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı!
İstanbul'da taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı!
Kayserispor, Trabzonspor karşısına 3 eksik ile çıkacak
Kayserispor, Trabzonspor karşısına 3 eksik ile çıkacak
Gaziantep'te sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Sağır ve dilsiz genç fırının en iyi ustası oldu
Sağır ve dilsiz genç fırının en iyi ustası oldu