BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi

Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi

Almanya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı’nda dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Uçuşlar, yerel saatle 06.00’da yeniden başladı.

Abone ol

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Münih’te tren, tramvay, otobüs seferlerinde aksama yaşandı. Münih merkez tren istasyonu gelişlere kapatıldı. Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, demiryolu trafiğinin yarına kadar ciddi şekilde kardan etkileneceği belirtildi. Münih polisi halka, gerekmedikçe araçlarını kullanmamaları uyarısında bulunurken, Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı nedeniyle dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Havalimanında gerçekleştirilemeyen seferlerin ardından uçuşlar yerel saatle bugün 06.00’da yeniden başladığı kaydedilen açıklamada, seferler yeniden başlamasına rağmen hava trafiğinde bazı kısıtlamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, yolcuların sürekli olarak uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!
Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!
Debi düşünce balıkçılar soluğu Kızılırmak’ta aldı
Debi düşünce balıkçılar soluğu Kızılırmak’ta aldı
Rusya'nın ayvası Kahramanmaraş'tan gidiyor
Rusya'nın ayvası Kahramanmaraş'tan gidiyor
Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü
Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü