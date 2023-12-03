Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?

Beşiktaş'ta yeni başkan seçimi başladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığı için yarışıyor. İşte Adalı ve Arat'ın yönetim kadroları ve verdikleri sözler..

Abone ol

Beşiktaş'ta seçim günü geldi çattı. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışıyor.

Hasan Arat çok iddialı sözler verdi

Başkan adaylarından Hasan Arat, başkan seçilmesi durumunda Samet Aybaba'yı genel koordinatörlük görevine getirecek. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Arat, transfer konusunda PSG, Chelsea ve Al-Nassr ile iş birliğine giderken bu takımlardan oyuncu alma noktasında öncelik aldı. Arat, seçim öncesi 2 yıldızla anlaştığının mesajını da vermişti.

Hasan Arat'ın ekibinde kimler var?

- Hüseyin Yücel

- Dr. Cüneyt Sezgin

- Onur Göçmez

- Yalçın Ayaydın

- Mete Vardar

- M. Kaan Şakul

- Altın Mimir

- Feyyaz Uçar

Yedek yönetim kurulu üyeleri

- Işıl Zeybek

Ekrem Keçoğlu

Kadir Kılıç

Çağlayan Tuğal

Bünyamin Burak Aslan

Serdal Adalı'nın kozu Şifo Mehmet ve Atiba

Serdal Adalı'nın en büyük projesi futbol… "İlk işim takımı ayağa kaldırmak" diyen Adalı, sportif direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ara transferi başladığı gün olan 11 Ocak tarihinde bitirmeyi vadetti. Adalı, Adalı, Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak efsaneler arasına giren Atiba Hutchinson'a da takımda görev verme sözü verdi. Adalı, 200 milyon Euro'luk gayrimenkul projesinin temellerini 10 ay içerisinde atmayı ve kulübün borcunun büyük bir bölümünü buradan gelecek gelirle kapatmayı hedefliyor.

Serdal Adalı'nın ekibinde kimler var?

- Metin Keçeli

- Hakan Daltaban

- Uğur Fora

- Orhan Özalp

- Ufuk Akçiğit

- Çağatay Abraş

- Kaan Kasacı

- Aykan Aydın

Yedek yönetim kurulu üyeleri

- Atilla Bingöl

- Melih Aydoğdu

- Hazal Kalkavan Karahan

- Mustafa Mollaoğlu

- Mahir Kaplan