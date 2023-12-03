BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz. Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!
Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!
Debi düşünce balıkçılar soluğu Kızılırmak’ta aldı
Debi düşünce balıkçılar soluğu Kızılırmak’ta aldı
Rusya'nın ayvası Kahramanmaraş'tan gidiyor
Rusya'nın ayvası Kahramanmaraş'tan gidiyor
Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü
Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü
Bu yıl İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 21 arttı!
Bu yıl İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 21 arttı!
Fatih Portakal kulağıma geldi dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı
Fatih Portakal kulağıma geldi dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı