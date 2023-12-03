Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz. Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.