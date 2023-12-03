Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor

Eskişehir’de yaşayan Doğan Urgün, engeline rağmen sokak sanatçılığı yapmaktan vazgeçmiyor.

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Tepebaşı İlçesi Porsuk Bulvarı’nda şarkı söyleyen ve yaklaşık 10 senedir sokak sanatçılığı ile uğraşan Urgün, hayatındaki tüm zorluklara göğüs geriyor. Hemen hemen her gün, yürüme engeli olmasına rağmen gitar, amfi, mikrofon gibi ağır eşyalarını sırtına yükleyip sanatını icra etmek için sokaklara çıkıyor. Engelinin kendisine güç verdiğini ve hiçbir zaman pes etmediğini dile getiren sanatçı, mücadeleci bir ruhu olduğunu söyledi. Sadece sokak sanatçılığını yaparak geçimini sağladığını dile getiren Doğan Urgün, “Diğerlerinin yaptığını yapmıyorum. Ben kendi alnımın teriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dilenmiyorum, çalmıyorum, çırpmıyorum. Kendi alnımın teriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben bu işi yaparken zorlanmıyorum. Aksine bu benim için bir zevk meselesi. Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hepsi beni çok seviyorlar. Allah razı olsun onlardan. Müzik yapmak zor, hele sokakta yapmak daha zor. Gençlere buradan tavsiye vermem gerekirse uzun saatlerce çalışsınlar. Böylelikle başarıya ulaşabilirler” ifadelerine yer verdi.