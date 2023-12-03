BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SPOR

Euro 2024'ün para ödülleri belli oldu!

Euro 2024'ün para ödülleri belli oldu!

Euro 2024'te dağıtılacak para ödülleri belli oldu. Şampiyon ülkenin kazanabileceği azami para ödülü dudak uçuklattı.

Abone ol

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 yazında Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 şampiyonasında dağıtılacak para ödüllerini duyurdu.

UEFA, şampiyonaya katılacak 24 ülkeye toplamda 331 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu. UEFA böylece Euro 2024 için pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Euro 2020 ile aynı bütçeyi ayırmış oldu. Açıklanan meblağ, 2022'de düzenlenen kadınlar Avrupa şampiyonası bütçesininse 20 katından fazlasına tekabül ediyor.

Euro 2024 şampiyonu olacak ülkenin futbol federasyonunun kazanabileceği azami para ödülü 28,25 milyon euro. Bir başka deyişle, gruplarda oynayacağı üç maçı da kazanarak kupaya uzanan bir ülkenin kasasına girecek meblağ bu olacak.

Tek başına final maçının para ödülü ise 8 milyon euro.

Turnuvaya katılan her ülkeye 9,25 milyon euro ödenecek. Son 16 turuna kalanlar 1,5 milyon euro daha alacak. Çeyrek finale ulaşanlar 2,5 milyon euro, yarı finalistler 4 milyon euro, finalistler ise 5 milyon euro daha kazanacak.

Grup aşamasında her galibiyete 1 milyon euro, her beraberliğe ise 500 bin euro ödenecek.

UEFA, bu turnuva için milli takıma oyuncu gönderen kulüpler yapılacak ödeme için de 240 milyon euro bütçe ayırdı. Kulüplere oyuncu başına günlük ödeme yapılacak.

UEFA'nın Euro 2024'ten sağlayacağı yayın ve reklam gelirinin yaklaşık 2,4 milyar euro olması bekleniyor.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
Mersin’de görme engelli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor
Mersin’de görme engelli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor
Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor
Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar