Euro 2024'ün para ödülleri belli oldu!

Euro 2024'te dağıtılacak para ödülleri belli oldu. Şampiyon ülkenin kazanabileceği azami para ödülü dudak uçuklattı.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 yazında Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 şampiyonasında dağıtılacak para ödüllerini duyurdu.

UEFA, şampiyonaya katılacak 24 ülkeye toplamda 331 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu. UEFA böylece Euro 2024 için pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Euro 2020 ile aynı bütçeyi ayırmış oldu. Açıklanan meblağ, 2022'de düzenlenen kadınlar Avrupa şampiyonası bütçesininse 20 katından fazlasına tekabül ediyor.

Euro 2024 şampiyonu olacak ülkenin futbol federasyonunun kazanabileceği azami para ödülü 28,25 milyon euro. Bir başka deyişle, gruplarda oynayacağı üç maçı da kazanarak kupaya uzanan bir ülkenin kasasına girecek meblağ bu olacak.

Tek başına final maçının para ödülü ise 8 milyon euro.

Turnuvaya katılan her ülkeye 9,25 milyon euro ödenecek. Son 16 turuna kalanlar 1,5 milyon euro daha alacak. Çeyrek finale ulaşanlar 2,5 milyon euro, yarı finalistler 4 milyon euro, finalistler ise 5 milyon euro daha kazanacak.

Grup aşamasında her galibiyete 1 milyon euro, her beraberliğe ise 500 bin euro ödenecek.

UEFA, bu turnuva için milli takıma oyuncu gönderen kulüpler yapılacak ödeme için de 240 milyon euro bütçe ayırdı. Kulüplere oyuncu başına günlük ödeme yapılacak.

UEFA'nın Euro 2024'ten sağlayacağı yayın ve reklam gelirinin yaklaşık 2,4 milyar euro olması bekleniyor.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te oynanacak açılış maçıyla başlayacak.