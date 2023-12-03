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Ekrem İmamoğlu 'adaylarla' CHP'yi böyle kuşatıyor! İstanbul ve İzmir adaylarını belirledi...

Ekrem İmamoğlu 'adaylarla' CHP'yi böyle kuşatıyor! İstanbul ve İzmir adaylarını belirledi...

CHP'de Özgür Özel Genel Başkan seçilse de parti içindeki Ekrem İmamoğlu ağırlığı giderek artıyor. İzmir adaylığı için kendi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'yi istifa ettiren İmamoğlu, İstanbul'un ilçeleri için de kendisine yakın bürokratları istifa ettirip aday yaptı. CHP'nin Antalya kampına İmamoğlu'nun CHP içindeki atakları damga vurdu.

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CHP Antalya'da TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Partililerle yapılan toplantıda masaya Ekrem İmamoğlu yatırıldı. İmamoğlu'nun kurultay sürecinde çok ön plana çıktığı, bunun da basında "çift başlı yönetim" şeklinde algılandığı yönünde eleştirileri dile getirildi.

Özgür Özel'e destek vermek için sadece İstanbul değil, diğer illerde de belediye başkan adaylarını belirleme konusunda söz aldığı konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li kuşatma altına almaya başladığı konuşuluyor.

Soyer'in yerine Gökçe'yi istiyor

İmamoğlu, arasının iyi olmadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'yi aday yapmak isteyen İmamoğlu, İstanbul'un ilçeleri için de kendi adamlarını belediyedeki görevlerinden istifa ettirdi. 

Güvendiği bürokratları istifa ettirdi

İstanbul'u elinde tutmanın yanı sıra, AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerine de göz diken Ekrem İmamoğlu, gözde bürokratlarını sahaya sürdü. İBB'de kritik görevlerde bulunan ve İmamoğlu'nun çok güvendiği bürokratlar görevlerinden istifa etti. İmamoğlu bu isimleri İstanbul içinde AK Parti'nin kaleleri olarak bilinen noktalara aday olarak sunmayı planlıyor.

Hangi bürokrat hangi ilçeye gidiyor?

EYÜPSULTAN: İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen, görevinden istifa etti. Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtiliyor. 

ÜSKÜDAR: İmamoğlu'na yakın İBB bürokratlarından İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, AK Parti'nin gözbebeği Üsküdar'dan belediye başkanı adayı olacağı belirtiliyor.

FATİH: İBB Miras faaliyetleri ile İstanbul'un her noktasında ecdad yadigarlarına sahip çıkmasıyla gündemde olan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.

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