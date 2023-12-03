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Çorum'da arazi anlaşmazlığında kan aktı

Çorum'da arazi anlaşmazlığında kan aktı

Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi vuruldu.

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Olay, ilçeye bağlı Sarısüleyman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tüfekle Ş.K.'yi vurdu. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralama olayına karışan B.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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