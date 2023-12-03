Sivasspor, Fenerbahçe maçına yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.Abone ol
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra İstanbul'a giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek. Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.