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Sivasspor, Fenerbahçe maçına yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra İstanbul'a giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek. Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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