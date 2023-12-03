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17 yaşındaki Mercan kaza kurbanı oldu

17 yaşındaki Mercan kaza kurbanı oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada yaralanan Mertcan Erdem (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza akşam saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mertcan Erdem (17)’in kullandığı motosiklete plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklette bulunan sürücü Mertcan Erdem ile Onur Oğuz (14)yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis, kazaya karışan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çakışma başlatırken, hayatını kaybeden gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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