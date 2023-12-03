BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Husumetlisini kıraathanede tabancayla vurdu

Husumetlisini kıraathanede tabancayla vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, husumetlisini kıraathanede tabancayla bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan yaralı ise araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

Abone ol

Olay, Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. ile husumetlisi olduğu öğrenilen G.A.'nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., yanındaki tabancayı çıkartarak, E.Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği E.Ö. kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan G.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı E.Ö., bir araca bindirilerek İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathanede incelmelerde bulundu. Polis ekipleri, G.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular dikkat! Vapur seferlerine 'hava' engeli
İstanbullular dikkat! Vapur seferlerine 'hava' engeli
ABD'de silahlı saldırıya uğrayan üç Filistinli öğrenciden biri felç kaldı
ABD'de silahlı saldırıya uğrayan üç Filistinli öğrenciden biri felç kaldı
Tekirdağ’da sokak ortasında öldüresiye dövüldü
Tekirdağ’da sokak ortasında öldüresiye dövüldü
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Antalyalı kadınların dibek taşında buğday dövme geleneği devam ediyor
Antalyalı kadınların dibek taşında buğday dövme geleneği devam ediyor
17 yaşındaki Mercan kaza kurbanı oldu
17 yaşındaki Mercan kaza kurbanı oldu
Kış aylarının vazgeçilmezi kestane pazarda yerini aldı
Kış aylarının vazgeçilmezi kestane pazarda yerini aldı
Kastamonu'da fırtınanın ardından denize açılan balıkçılar hamsiyle döndü
Kastamonu'da fırtınanın ardından denize açılan balıkçılar hamsiyle döndü
4 yaşındaki çocuğun, kreşte burnu kırıldı! Psikolojik şiddet iddiası da var!
4 yaşındaki çocuğun, kreşte burnu kırıldı! Psikolojik şiddet iddiası da var!
Odun toplamak için gittiği sahilde kaybolan kadın için umut tükendi
Odun toplamak için gittiği sahilde kaybolan kadın için umut tükendi
Amerikan Havayolları'nda skandal! Filistin yazılı kazağı ters giydirdiler!
Amerikan Havayolları'nda skandal! Filistin yazılı kazağı ters giydirdiler!
Ağrı'da kar etkili olmamasına rağmen don meydana geldi
Ağrı'da kar etkili olmamasına rağmen don meydana geldi