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İstanbullular dikkat! Vapur seferlerine 'hava' engeli

İstanbullular dikkat! Vapur seferlerine 'hava' engeli

İstanbul'daki etkisini gösteren lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferler de ise gecikmeler yaşanıyor. İstanbul Şehir Hatlar AŞ, internet sitesinden yaptığı açıklamada Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek iskelesi üzerinden yapılacağını bildirdi.

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İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.

Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

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