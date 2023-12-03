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Gazze'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine yeniden başlandı

Gazze'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine yeniden başlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinin tekrar başladığını ve dün gece 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının Mısır'a geçtiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den vatandaşlarımızın tahliyesi, dün itibarıyla tekrar başladı. 142 vatandaşımız ve aile yakını dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptılar" ifadesini kullandı.

Açıklamada, söz konusu grubun, bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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