Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında 6 gol var!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip 2. yarıda 2 gol atarak skoru 3-2'ye getirdi ancak Kasımpaşa maçı bırakmadı. Kasımpaşa 4-2 kazandı.Abone ol
Maçtan dakikalar
3. dakikada Fall'ın pası sonrası topla buluşan Yasin Özcan, pasını ceza yayına hareketlenen Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu: 1-0.
17. dakikada Hajradinovic, ceza sahası içine orta açtı. Omeruo'nun indirdiği topu Ben Ouanes, şık bir röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, pasını ceza sahası çizgisindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında topa altıpas önünden kafa vuruşu yapan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
36. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Djilobodji, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Gianniotis, bu vuruş sonrası topu kurtardı.
45+2. dakikada Gaziantep FK penaltıdan yararlanamadı. Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Alexandru Maxim kullandı. Bu oyuncunun penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Gaziantep FK Mustafa Eskihellaç'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.
53. dakikada Lazar Markovic'in golüyle Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı; 3-2.
82. dakikada Mamadou Fall Gaziantep'in umutlarını bitiren golü attı. Kasımpaşa 4-2 öne geçti.
Dakika 90+4'te Kasımpaşa oyuncusu Kenneth Omeruo kırmızı kart gördü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Saddiki, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Morais, Draguş, Gradel
Goller: Dk. 3 Aytaç Kara, Dk. 17 ve Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 82 Mamadou Fall (Kasımpaşa), Dk. 52 Mustafa Eskihellaç ve Dk. 53 Lazar Merkovic (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 9 Ben Ouanes, Dk. 18 Saddiki, Dk. 29 Hajradinovic, Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 23 Jevtovic, Dk. 45+1 Gradel (Gaziantep FK), Dk.45+4 Furkan Soyak
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)