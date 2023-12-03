Mustafa Destici kadınları partisinden aday olmaya çağırdı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına şiddet olaylarının tüm dünyada, insanlığın mutluluğunun ve huzurunun önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddete ilişkin cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Destici, bir otelde düzenlenen, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Hakları Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsattı. Engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderilmesiyle ilgili her gün güncellenen çözümler üretilmesi gerektiğini ifade eden Destici, engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adımın en geniş mutabakatla destekleneceğini bildirdi.

Destici, Türk kadınının 3 Nisan 1930'da belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934'te de TBMM'de temsil edilme haklarını elde ettiğini anlatarak, bu tarihlerde dünyada, kadınların seçme ve seçilme haklarına sahip olduğu ülke sayısının 28, bu hakkın kullanılabildiği ülke sayısının ise 17 olduğunu aktardı.

Türkiye'de birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasına rağmen, halen katedilmesi gereken bir mesafe olduğunu belirten Destici, "kadın hakları" ile ilgili problemlerin temelinde Türkiye'de demokrasinin yeterince kurumsallaşamaması ve eğitimsizliğin yanında çifte standartların da etkili olduğunu savundu.

Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, 'kadın hakları savunucusu' kimlikleriyle, gündemi çok uzun yıllar domine eden topluluklar, kendi belirledikleri çerçevenin dışındaki hiç kimseye, insan haklarını, kadın haklarını veya herhangi bir hakkı layık görmediler. Türkiye'de 25 yıl aşkın süre 'cumartesi anneleri' başlığı altında, terör örgütlerinin propagandası yapıldı. Sayısız örnekle ve belgeleriyle gerçekler ispat edilmesine rağmen, on binlerce cinayete imza atan ve halen terör örgütü bünyesinde bulunan kişilerin aileleri 'failli meçhul' kurbanları olarak istismar edilip gündemde tutuldu. Aynı kişileri, bir dönem Türkiye aleyhindeki lobilerin oyuncağı haline gelmiş olan medyada, bir yandan milletimize sözde laiklik dersi verirken, diğer yandan masum sivilleri, öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı, köylülerimizi hedef alan terör örgütlerini, terör uzantılarını savunurken gördük. Ama hiçbiri Diyarbakır annelerinin adlarını ağızlarına almadılar. Eli öpülesi şehit anneleri de onlar için haklarının savunulmasına değmiyordu. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel şehit annelerinin değil, terör savunucusu sözde bir sanatçının elini öpüyor, bunu da büyük pişkinlikle savunmaya devam ediyor. Ona buradan bir kez daha söylüyoruz. Öpülecek bir el arıyorsan, şehit annelerinin ellerini öp."

"Hanımefendi kardeşlerimizi partimizden aday olmaya davet ediyoruz"

Destici, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kadınlara yönelen şiddetin önlenemediğini belirterek, "Yaşadığımız çağda, insanlığın en büyük ayıbı olduğunu düşündüğüm kadına şiddet olaylarının, tüm dünyada, insanlığın mutluluğunun ve huzurunun önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir toplumda bir suça engel olamıyorsanız yapmanız gereken ilk iş o suça ait cezaları gözden geçirmektir." diye konuştu.

Yerel seçimde partilerinde daha çok kadın aday olmasını istedikleri bildiren Destici, "Tüm hanımefendi kardeşlerimizi partimizden aday olmaya ve bizimle birlikte çalışmaya, siyaset yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Destici, konuşmasının ardından partisine bugün üye olan 90 kadına rozetlerini taktı.

Toplantıda BBP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin de kısa bir konuşma yaptı.